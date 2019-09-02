Тост: оба пилота провели фантастическую гонку

Глава «Торо Россо» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Бельгии, где Даниил Квят финишировал седьмым, а Пьер Гасли — девятым.



«Наши стартовые позиции не были такими хорошими, как мы ожидали, но я должен сказать, что для нас это была очень интересная гонка. Даниил стартовал с 19-го места из-за смены силового блока, а Пьер — с 13-го. Мы решили разделить стратегии и выбрали для Пьера мягкие шины, а для Даниила — «медиум».



Нам повезло в первом повороте избежать инцидента между Ферстаппеном и Райкконеном, благодаря чему после первого круга Пьер выбрался на 9-е место, а Даниил — на 11-е. На первом отрезке не было никаких серьёзных проблем, а когда в «Рено» зазвали на пит-стоп Хюлькенберга, мы отреагировали и тоже позвали Пьера в боксы для замены мягких шин на «медиум». После этого он провёл очень хорошую гонку, хотя ближе к финишу шины несколько потеряли скорость.



Вследствие этого мы провели обмен позициями, так как у Даниила шины были свежее, а потому быстрее. Он красиво обогнал Риккардо и финишировал на седьмом месте. Пьер даже с сильно изношенными шинами сумел финишировать в очках, заняв девятую позицию.



Мы заработали восемь очков, что позволяет закрепиться на пятой позиции в Кубке конструкторов. Это была фантастическая гонка со стороны пилотов и очень хорошая работа со стороны команды — и стратегически, и операционно. Теперь с нетерпением ждём нашего домашнего Гран-при в Монце", — приводит слова Тоста пресс-служба «Торо Россо».