Джонс выиграл этап NASCAR в Дарлингтоне

В Дарлингтоне завершился очередной этап серии NASCAR. Победителем гонки стал Эрик Джонс, второе место занял Кайл Ларсон, а тройку замкнул Кайл Буш, лидер текущего сезона.

В общем зачёте Буш опережает Дэнни Хэмлина на 14 очков. Третье место занимает Мартин Труэкс-младший.

NASCAR. Дарлингтон

1. Эрик Джонс («Тойота»)

2. Кайл Ларсон («Шевроле») — +4.058

3. Кайл Буш («Тойота») — +17,168

4. Кевин Харвик («Форд») — +19,778

5. Брэд Кезеловски («Форд») — + 22,999

6. Клинт Боуйер («Форд») — +23,160

7. Курт Буш («Шевроле») — +23,605

8. Мэтт Дибендетто («Тойота») — +23,940

9. Пол Менард («Форд») — +25,180

10. Остин Диллон («Шевроле») — +27,556.