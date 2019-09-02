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Джонс выиграл этап NASCAR в Дарлингтоне

Джонс выиграл этап NASCAR в Дарлингтоне
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

В Дарлингтоне завершился очередной этап серии NASCAR. Победителем гонки стал Эрик Джонс, второе место занял Кайл Ларсон, а тройку замкнул Кайл Буш, лидер текущего сезона.

В общем зачёте Буш опережает Дэнни Хэмлина на 14 очков. Третье место занимает Мартин Труэкс-младший.

NASCAR. Дарлингтон

1. Эрик Джонс («Тойота»)
2. Кайл Ларсон («Шевроле») — +4.058
3. Кайл Буш («Тойота») — +17,168
4. Кевин Харвик («Форд») — +19,778
5. Брэд Кезеловски («Форд») — + 22,999
6. Клинт Боуйер («Форд») — +23,160
7. Курт Буш («Шевроле») — +23,605
8. Мэтт Дибендетто («Тойота») — +23,940
9. Пол Менард («Форд») — +25,180
10. Остин Диллон («Шевроле») — +27,556.

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