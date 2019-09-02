Джовинацци прокомментировал потерю очков из-за аварии перед финишем
Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци кратко подвёл итоги Гран-при Бельгии Формулы-1, в котором он мог бы финишировать в очковой зоне, однако разбил машину в самом конце гонки, вылетев с трассы.
«Автомобиль в воскресенье был очень силён, а поэтому ещё более разочаровывает то, что не удалось финишировать в гонке после аварии на последнем круге. Наша стратегия была отличной, и мы попали бы в очки, так что мне очень жаль всех в команде, но это гонки», — приводит слова Джовинацци пресс-служба «Альфа Ромео».
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