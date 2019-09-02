Магнуссен: меня всё время обгоняли, складывалось ощущение безнадёжности
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал результат Гран-при Бельгии. Магнуссен занял итоговое 13-е место.
«Первый отрезок на шинах C3 был отвратительным. У меня совершенно не было сцепления с покрытием. Меня всё время обгоняли, я отставал.
На самом деле, я ошибся, решив оставаться слишком долго на этих шинах. Было действительно плохо, складывалось ощущение безнадёжности. Мы могли просто ждать появления машины безопасности или чего-то такого. Я думал, что в этом был мой единственный шанс.
Затем мы сменили шины на C2, после этого машина ожила и стала вести себя нормально. В общем, болид был абсолютно непредсказуемым, не знаешь, чего ожидать», — цитирует Магнуссена пресс-служба американской команды.
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