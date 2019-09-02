Прост: выросло поколение пилотов, не думающих, что с ними может что-то произойти

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост прокомментировал трагическую гибель пилота Формулы-2 Антуана Юбера во время этапа в Бельгии.

«Если машину начинает крутить в центре трассы, а в неё врезается другая, пилот ничего не может сделать. Даже если у него самая безопасная машина.

В целом, согласен, что у нас выросло поколение пилотов, которые не думают, что с ними может что-то произойти.

Когда кто-то получает травму в гольфе, не слышу, чтобы требовали запретить гольф. Печально, что много инцидентов случается в скачках. Но никто не шумит по этому поводу. Гонки — очень простая цель для нападок», — цитирует Проста GrandPX.News.

Антуан Юбер скончался 31 августа. В ходе второго круга гонки Формулы-2 француз оказался в центре аварии с участием Хуана Мануэля Корреа и Марино Сато. Юберу было 22 года. Что касается Корреа, то Хуан Мануэль перенёс операцию. У него диагностирован перелом обеих ног, а также повреждение позвоночника. Его состояние стабильно.