Вольф: если бы перед гонкой сказали, что займём 2-е и 3-е места, согласился бы

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что остался доволен результатами своей команды на Гран-при Бельгии. Льюис Хэмилтон занял второе место, а Валттери Боттас — третье. Гонку выиграл пилот «Феррари» Шарль Леклер. Для «Скудерии» эта победа стала первой в сезоне.

«Если бы мне предложили 2-е и 3-е место в Спа до гонки, я бы согласился. Мы знали, что наш болид уступает «Феррари» на такой трассе с длинными прямыми.

Посмотрите на первый поворот и прямую после него. Феттель выехал на самый край и всё равно сумел обогнать нас. Теперь я немного понимаю, как чувствовали себя пилоты «Ред Булл» в 2014 и 2015 годах, когда они отставали на прямых», — цитирует Вольфа Motorsport.

«Мерседес» в Кубке конструкторов опережает «Феррари» на 145 очков.