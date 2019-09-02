Бинотто объяснил командную тактику «Феррари» на Гран-при Бельгии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал применение командной тактики во время Гран-при Бельгии. Победителем гонки в итоге стал Шарль Леклер.
«Принимать такие решения всегда непросто, пилоты находятся в болидах, они стремятся ехать, как можно быстрее, заработать максимум очков.
Но, как мне кажется, у нас не было особого выбора. Нужно было принимать такое решение, отправлять Феттеля на пит-стоп, чтобы защититься от «Мерседесов». Нужно было отдать предпочтение Шарлю, он был в более удачной позиции со своими шинами.
Когда мы применяли командную тактику в начале сезона, нас критиковали. Но с самого начала мы говорили, что наш приоритет — интересы команды. Как правило, мы обсуждаем с пилотами возможные сценарии. И мы обсуждали такой вариант утром», — цитирует Бинотто GP Fans.
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