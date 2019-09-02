Райкконен: моя гонка была окончена уже в первом повороте

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал результат Гран-при Бельгии. По словам финского гонщика, после столкновения с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в начале гонки, шансов на удачный исход у него не было. На старте Райкконен, начавший гонку на шестой позиции, обогнал Ферстаппена, но голландец тут же попытался вернуть позицию и врезался в оппонента. В результате Райкконен финишировал лишь 16-м.
«К сожалению, моя гонка была окончена уже в первом повороте. Мне пришлось замедлиться, потому что Боттас ехал по внешней дуге, а после этого в меня врезались, далее я оказался на двух колёсах.
После такого было фактически бесполезно продолжать гонку. Мы продолжили на случай того, что произойдёт что-то неординарное. Но днище было сильно повреждено. Очень жаль, учитывая, как здорово ехал болид. Но что можно поделать в такой ситуации?», — цитирует Райкконена FormulaSpy.
- 2 сентября 2019
-
17:22
-
16:46
-
16:21
-
14:59
-
13:53
-
12:26
-
11:40
-
10:53
-
10:50
-
10:25
-
10:23
-
09:46
-
09:34
-
09:33
-
00:34
- 1 сентября 2019
-
23:32
-
22:45
-
22:40
-
22:40
-
21:38
-
21:24
-
21:11
-
21:06
-
20:31
-
20:22
-
19:56
-
19:52
-
19:37
-
18:45
-
18:38
-
18:25
-
18:20
-
18:06
-
17:39
-
16:27