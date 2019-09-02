Росберг: у Ферстаппена огромные яйца, но его действия были нелогичными
Чемпион мира 2016 года Нико Росберг подвёл итоги Гран-при Бельгии, поделившись мнением о выступлении Макса Ферстаппена и Ландо Норриса.
«Есть ощущение, что Макс Ферстаппена нашёл старую версию себя. Он был слишком агрессивен. Я не понимаю, зачем было давить на газ на сломанной машине — в такой ситуации ты обязательно улетишь в стену. У Макса огромные яйца, но его действия были нелогичными.
Норрис? Очередная отличная гонка, мы становимся свидетелями рождения настоящего таланта. Можно представить, насколько он разочарован. Это была лучшая гонка в карьере, он мог финишировать пятым, но затем это просто ушло. Таковы гонки — гоночные боги постоянно вставляют палки в колёса», — приводит слова Нико Росберга GPBlog.
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