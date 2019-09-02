Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер не просил «Феррари» применить командную тактику на Гран-при Бельгии

Леклер не просил «Феррари» применить командную тактику на Гран-при Бельгии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что он не просил о применении командной тактики капитанский мостик.

«Я не думаю, что говорил хоть что-то по радио, начиная с первого и до последнего круга», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.

Единственный комментарий, который Леклер сказал своему гоночному инженеру по ходу гонки — просьба отрегулировать настройки прижимной силы переднего антикрыла…

Для Шарля Леклера эта победа стала первой в карьере, а для итальянской команды — первой в нынешнем сезоне. Леклер посвятил победу своему другу, пилоту Формулы-2 Антуану Юберу, умершему после аварии на первой гонке молодёжной серии в Спа.

Компанию монегаску на подиуме составили пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент