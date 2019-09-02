Леклер не просил «Феррари» применить командную тактику на Гран-при Бельгии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что он не просил о применении командной тактики капитанский мостик.



«Я не думаю, что говорил хоть что-то по радио, начиная с первого и до последнего круга», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.



Единственный комментарий, который Леклер сказал своему гоночному инженеру по ходу гонки — просьба отрегулировать настройки прижимной силы переднего антикрыла…



Для Шарля Леклера эта победа стала первой в карьере, а для итальянской команды — первой в нынешнем сезоне. Леклер посвятил победу своему другу, пилоту Формулы-2 Антуану Юберу, умершему после аварии на первой гонке молодёжной серии в Спа.

Компанию монегаску на подиуме составили пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.