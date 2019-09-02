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ФИА начала расследование обстоятельств гибели Антуана Юбера

ФИА начала расследование обстоятельств гибели Антуана Юбера
Авто / Младшие серии 0

Гоночный директор ФИА Майкл Маси подчеркнул, что федерация начала расследование обстоятельств гибели Антуана Юбера.

«ФИА в субботу начала расследование обстоятельств гибели Антуана Юбера. В расследовании принимают участие и технический департамент, и отдел безопасности ФИА. Мы всё выясним. Не думаю, что стоит устанавливать сроки для расследования. Мы тщательно всё проанализируем, учтём все факторы и обстоятельства, как ФИА всегда делает при расследовании серьёзных инцидентов.

Я пока не изучал вопрос конфигурации поворота и зоны безопасности в повороте, расследование только на начальной стадии. Не думаю, что нам стоит переживать по поводу асфальтированных зон безопасности в целом. Нужно рассматривать ситуацию с учётом особенностей трассы и конкретных поворотов», — приводит слова Майкла Маси Motorsport.

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