ФИА начала расследование обстоятельств гибели Антуана Юбера

Гоночный директор ФИА Майкл Маси подчеркнул, что федерация начала расследование обстоятельств гибели Антуана Юбера.



«ФИА в субботу начала расследование обстоятельств гибели Антуана Юбера. В расследовании принимают участие и технический департамент, и отдел безопасности ФИА. Мы всё выясним. Не думаю, что стоит устанавливать сроки для расследования. Мы тщательно всё проанализируем, учтём все факторы и обстоятельства, как ФИА всегда делает при расследовании серьёзных инцидентов.



Я пока не изучал вопрос конфигурации поворота и зоны безопасности в повороте, расследование только на начальной стадии. Не думаю, что нам стоит переживать по поводу асфальтированных зон безопасности в целом. Нужно рассматривать ситуацию с учётом особенностей трассы и конкретных поворотов», — приводит слова Майкла Маси Motorsport.

Асфальт — зло! Возможно, трагедии в Бельгии можно было избежать Случись авария 20 лет назад, Юбер мог бы остаться жив.