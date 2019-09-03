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Корреа останется в палате интенсивной терапии

Корреа останется в палате интенсивной терапии
Авто / Младшие серии 0

Американский гонщик Хуан-Мануэль Корреа останется в отделении интенсивной терапии больницы Льежа. Врачи решили оставить его в отделении интенсивной терапии еще на некоторое время, чтобы продолжить проведение дополнительных обследований и как можно более внимательно следить за его состоянием.

Состояние его здоровья не претерпело изменений и остается стабильным.

Напомним, в первой гонке этапа Формулы-2 в Бельгии в повороте «Красная вода» произошла авария. Её участниками стали Антуан Юбер, Хуан Мануэль Корреа и Марино Сато. Болиды Юбера и Корреа были буквально разрушены, развалившись на куски. В кратчайшие сроки пилоты были доставлены в больницу, но жизнь Юбера спасти не удалось. 22-летний пилот скончался от полученных травм. Корреа был отправлен в госпиталь, у него был диагностирован перелом обеих ног и повреждение позвоночника.

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