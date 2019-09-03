Корреа останется в палате интенсивной терапии

Американский гонщик Хуан-Мануэль Корреа останется в отделении интенсивной терапии больницы Льежа. Врачи решили оставить его в отделении интенсивной терапии еще на некоторое время, чтобы продолжить проведение дополнительных обследований и как можно более внимательно следить за его состоянием.



Состояние его здоровья не претерпело изменений и остается стабильным.



Напомним, в первой гонке этапа Формулы-2 в Бельгии в повороте «Красная вода» произошла авария. Её участниками стали Антуан Юбер, Хуан Мануэль Корреа и Марино Сато. Болиды Юбера и Корреа были буквально разрушены, развалившись на куски. В кратчайшие сроки пилоты были доставлены в больницу, но жизнь Юбера спасти не удалось. 22-летний пилот скончался от полученных травм. Корреа был отправлен в госпиталь, у него был диагностирован перелом обеих ног и повреждение позвоночника.