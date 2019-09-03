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Источник: участие «Рено» в Формуле-1 после 2020 года находится под вопросом

Источник: участие «Рено» в Формуле-1 после 2020 года находится под вопросом
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«Рено» может покинуть Формулу-1 после окончания следующего сезона, утверждает The Forbes со ссылкой на внутренние документы команды. По данным источника, руководство «Рено» сомневается в целесообразности дальнейшего участия в чемпионате после изменения регламентов, запланированного на 2021 год.

В настоящий момент Liberty Media и ФИА ведут переговоры о новых контрактах с командами. По данным Forbes, у «Рено» имеются сомнения в связи с предложенной схемой распределения призовых и изменением технического и спортивного регламентов.

В текущем сезоне «Рено» в Кубке конструкторов занимает шестое место, набрав 43 очка. Ранее стало известно, что в будущем сезоне «Рено» изменит состав пилотов, в частности Эстебан Окон заменит Нико Хюлькенберга.

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