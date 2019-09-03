Источник: участие «Рено» в Формуле-1 после 2020 года находится под вопросом
«Рено» может покинуть Формулу-1 после окончания следующего сезона, утверждает The Forbes со ссылкой на внутренние документы команды. По данным источника, руководство «Рено» сомневается в целесообразности дальнейшего участия в чемпионате после изменения регламентов, запланированного на 2021 год.
В настоящий момент Liberty Media и ФИА ведут переговоры о новых контрактах с командами. По данным Forbes, у «Рено» имеются сомнения в связи с предложенной схемой распределения призовых и изменением технического и спортивного регламентов.
В текущем сезоне «Рено» в Кубке конструкторов занимает шестое место, набрав 43 очка. Ранее стало известно, что в будущем сезоне «Рено» изменит состав пилотов, в частности Эстебан Окон заменит Нико Хюлькенберга.
В «Рено» решились заменить Хюлькенберга, потому что верят, что он найдёт место
- 3 сентября 2019
-
09:17
-
00:33
- 2 сентября 2019
-
23:56
-
22:59
-
22:02
-
20:36
-
20:08
-
19:00
-
17:22
-
16:46
-
16:21
-
14:59
-
13:53
-
12:26
-
11:40
-
10:53
-
10:50
-
10:25
-
10:23
-
09:46
-
09:34
-
09:33
-
00:34
- 1 сентября 2019
-
23:32
-
22:45
-
22:40
-
22:40
-
21:38
-
21:24
-
21:11
-
21:06
-
20:31
-
20:22
-
19:56
-
19:52
Партнерский контент