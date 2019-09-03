ФК «Монако» поздравил Леклера с первой победой в Формуле-1

Футбольный клуб «Монако» опубликовал поздравления в адрес пилота «Феррари» Шарля Леклера, ставшего победителем Гран-при Бельгии. Леклер сам является монегаском, эта победа стала первой в карьере пилота.

«Это новое достижение в истории спорта Монако! За рулём болида Шарль Леклер опередил Льюиса Хэмилтона и поднялся на верхнюю ступеньку подиума, отпраздновав победу на легендарной трассе в Бельгии!» — говорится в сообщении пресс-службы «Монако».

После этой победы Леклер занимает пятое место в зачёте пилотов, набрав 157 очков. От своего напарника Себастьяна Феттеля он отстаёт на 12 баллов. Лидирует в зачёте пилотов гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, набравший 268 очков. В Кубке конструкторов «Феррари» отстаёт от «Мерседеса» на 145 баллов.