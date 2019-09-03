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Ферстаппен поделился эмоциями от гибели Юбера

Ферстаппен поделился эмоциями от гибели Юбера
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал гибель пилота Формулы-2 Антуана Юбера в Бельгии.
«Мы с ним раньше часто соревновались в картинге. Он был простым парнем. Невероятно, я видел эту аварию живьём.

Мы отправляемся на Гран-при каждую неделю и даже не думаем о таких вещах. Но они могут произойти.
Антуану очень не повезло, болид уже был сильно повреждён после первого столкновения. И затем в него врезались снова после первого столкновения. В такой ситуации очень сложно не получить серьёзных травм.

Мы не обсуждали это с другими пилотами. Но я видел Пьера Гасли, который был более близок с Юбером. У Гасли в глазах были слёзы. Такие вещи не могут пройти незамеченными», — цитирует Ферстаппена его собственный сайт.

ФИА начала расследование обстоятельств гибели Антуана Юбера
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