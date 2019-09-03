Ферстаппен поделился эмоциями от гибели Юбера

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал гибель пилота Формулы-2 Антуана Юбера в Бельгии.

«Мы с ним раньше часто соревновались в картинге. Он был простым парнем. Невероятно, я видел эту аварию живьём.

Мы отправляемся на Гран-при каждую неделю и даже не думаем о таких вещах. Но они могут произойти.

Антуану очень не повезло, болид уже был сильно повреждён после первого столкновения. И затем в него врезались снова после первого столкновения. В такой ситуации очень сложно не получить серьёзных травм.

Мы не обсуждали это с другими пилотами. Но я видел Пьера Гасли, который был более близок с Юбером. У Гасли в глазах были слёзы. Такие вещи не могут пройти незамеченными», — цитирует Ферстаппена его собственный сайт.