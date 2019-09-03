В «Феррари» удивлены сильным отставанием Феттеля от Леклера в Бельгии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель и руководитель команды Маттиа Бинотто удивлены сильным отставанием немецкого гонщика от своего напарника Шарля Леклера во время Гран-при Бельгии. Феттель стартовал вторым, но в итоге финишировал четвёртым. Леклер выиграл Гран-при.

«Очевидно, что машина была способна на большее. Поэтому я не могу быть доволен результатом. У меня были проблемы со сцеплением, с шинами. Я скользил слишком сильно. Гонка сложилась очень тяжело.

Не знаю, в чём причина. Я скользил сильнее, чем обычно», — цитирует Феттеля RaceFans.

«Безусловно, Себастьян пострадал сильнее от деградации шин в этот уик-энд. Были проблемы в пятницу и во время гонки.

Как правило, у Себастьяна всё в порядке с работой с шинами. Поэтому нам нужно понять и проанализировать, что случилось, выяснить причины», — добавил Бинотто.