Ферстаппен связал неудачный старт в Бельгии с работой двигателя

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результат Гран-при Бельгии. Для голландца гонка сложилась неудачно, уже на старте он врезался в пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена. Кроме того, на старте у Ферстаппена был медленный разгон, из-за чего он потерял несколько позиций.

«У нас есть определённая процедура старта, которую нужно выполнить максимально чётко. Я делаю это уже четыре года в «Ред Булл». Но в нынешнем сезоне у нас есть проблемы. Имеются определённые отличия с каждым двигателем. Поэтому всегда загадка, всё сложится нормально или нет. В этом году несколько раз были проблемы, мы понимаем, что нужно поработать над этим.

Если посмотреть на результаты всего сезона, мы были вторыми по стартам в прошлом году. Не думаю, что всё могло просто так измениться, а старты стали нашей проблемой. Процедура осталась прежней. Но никогда непонятно, как отреагирует двигатель на твои действия. Иногда могут быть задержки и наоборот.

Можно сделать много тестов, «Хонда» именно этим сейчас и занимается. Они пытаются понять, как можно всё улучшить, но на это требуется время. Всё это связано с характеристиками двигателя», — цитирует Ферстаппена его сайт.