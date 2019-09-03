Бинотто опроверг слухи о превращении Феттеля во второго номера «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто после победы Шарля Леклера на Гран-при Бельгии опроверг слухи, согласно которым Себастьян Феттель теперь в иерархии команды будет считаться вторым номером. Во время Гран-при Бельгии «Феррари» использовала командную тактику, а Феттель помог своему напарнику одержать победу.

«Нет, нет, ничего такого. Просто интересы команды выходят на первый план. Ничего не изменилось. У Себа будут возможности. Мы идём от гонки к гонке, тот, кто будет впереди, получит преимущество.

Всё это (слухи о возможном уходе Феттеля. — Прим. «Чемпионата») — нонсенс! Феттель всё ещё хочет выиграть чемпионат мира в составе «Феррари», — цитирует Бинотто GrandPx.News.

Эта победа стала для «Феррари» первой в нынешнем сезоне.