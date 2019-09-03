Видео: «Гало» спасло Гелаэла от травмы во время аварии Юбера и Корреа

31 августа гонка Формулы-2 в бельгийском Спа завершилась трагедией. Уже на втором круге на трассе произошла серьёзная авария. В её эпицентре оказались Хуан Мануэль Корреа и Антуан Юбер. Первый в результате инцидента получил перелом обеих ног и повреждение позвоночника, сейчас его состояние оценивается как стабильное. Юбер же скончался менее чем через два часа после аварии.

Как оказалось, последствием той аварии могла стать травма ещё одного пилота. На одной из видеозаписей видно, как обломок разбитого болида летит в сторону машины Шона Гелаэла. От попадания обломка в кокпит индонезийца спасло «гало». Позже на системе защиты машин Шона были обнаружены повреждения.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице Estagiário da F1 в «Твиттере».

