Квят надеется, что новый мотор может ему помочь впервые хорошо выступить в Монце

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Италии, подчеркнув, что прежде в Формуле-1 ему никогда не удалось добиваться высокого результата на трассе в Монце.
«Невзирая на то, что уик-энд в Спа выдался тяжёлым для всех, моя гонка прошла хорошо. Я стартовал с последнего ряда и прорвался на седьмое место. Возможно, это воодушевит меня и в Монце, где трасса также требует мощности мотора.
Гонка в Италии домашняя для нашей команды, но она также очень важная для меня. Я долго жил в Италии. В одиннадцать лет я уже жил там, ходил в школу и выступал за картинговую команду. Всё своё юношество и вплоть до 20 лет я жил в Италии, то практически десять лет, так что Италия — большая часть моей жизни. У меня много друзей в этой стране, я выступаю за итальянскую команду и делал это и в прошлом году, работая в «Феррари».
Когда я переезжал в Италию, понимал, что это шаг для моей карьеры, потому как уровень автоспорта в России в те годы был достаточно низок, в Италии же я мог выступать в картинге хоть каждый уик-энд.
Что касается предстоящего этапа в Монце, в прошлом у меня никогда здесь не было высоких результатов в Формуле-1, хотя в младших сериях я здесь побеждал. Мне нравится трасса и я получаю удовольствие от её поворотов. После минувшего уик-энда, думаю, мы сможем побороться. Новая версия мотора должна помочь", — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».
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