Гасли: результат квалификации в Италии не будет для меня очень важен

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли поделился ожиданиями от Гран-при Италии. Напомним, из-за смены силовой установки его будет ждать неизбежный штраф. Это в свою очередь означает то, что во многом для него квалификация станет формальностью.
«С момента кошмарной субботы в Спа прошло всего несколько дней, и я по-прежнему думаю об Антуане. Но мы здесь для того, чтобы участвовать в гонках, и я попробую сделать всё, что в моих силах.
Мне нравится трасса в Италии. Это по-настоящему одна из самых исторических трасс в календаре. Здесь очень быстрый трек, и пилотирование на нём современных машин доставляет большое удовольствие.
В прошлом я был здесь конкурентоспособным. В минувшем сезоне в квалификации мне удалось выйти в третий сегмент, что стало неожиданностью. Но в гонке мне пришлось тяжело. Посмотрим, что мы покажем в предстоящий уик-энд. Гонка для меня может получиться интересной, так как меня ждёт штраф и я буду пытаться прорваться с конца стартовой решётки. Это значит, что квалификация для меня будет не очень важна. Мы с инженерами сможем полностью сосредоточиться на гонке", — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».
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