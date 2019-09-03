«Макларен» может перейти на моторы «Мерседеса»

Руководство и пилоты команды «Макларена» не полностью удовлетворены партнёрством с мотористами из «Рено». Недовольство из Уокинга относительно надёжности французских двигателей становится всё заметнее. На этом фоне появились слухи, что в скором времени «Макларен» может вернуться к сотрудничеству с «Мерседесом», которое в прошлом приносило команде титулы.

После неудачного уик-энда в Бельгии слухи о смене поставщиков мотора лишь усилились.

«У мотора „Рено“ было три спецификации мотора, но я не заметил разницы между первой и второй. Нынешняя ситуация выглядит немного неприемлемо, так что нужно поговорить с „Рено“», — приводит слова пилота «Макларена» Карлоса Сайна GrandPx.News.

«Мы все в одной лодке, и нам нужно проанализировать, что происходит. Конечно, два схода в Бельгии нас разочаровали, тем более одна машина даже не стартовала. Но „Рено“ прикладывает серьёзные усилия, и это воодушевляет. Важны прозрачные отношения, чтобы мы могли смотреть на проблемы вместе и решать их», — сказал руководитель «Макларена» Андреас Зайдль.

Слухи говорят о том, что «Макларен» может стать клиентом «Мерседеса», заменив в этом статусе «Уильямс».