Ферстаппен в случае штрафа в Италии рассчитывает побороться за место в топ-5

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вероятнее всего, получит обновлённую версию мотора «Хонды» на Гран-при Италии. Поскольку голландец исчерпал лимит дозволенных замен компонентов силовой установки, очередная смена повлечёт за собой штрафные санкции. Однако голландец этим не обеспокоен. По его словам, даже получив штраф, он может финишировать в Монце в топ-5.

«По поводу штрафов ещё ничего не подтверждено, но, даже если буду стартовать с конца стартовой решётки, полагаю, с обгонами всё будет в порядке. Все мы знаем, что машины „Феррари“ будут очень быстры в Италии. Если стартовать с последнего ряда, то, вероятно, догнать четыре лидирующие машины не получится. Но все остальные будут в пределах досягаемости», — приводит слова голландца Motorsport.