Леклер: готов к борьбе за титул

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, отпраздновавший в минувшие выходные первую победу в карьере в Формуле-1, признался, что теперь чувствует себя готовым к борьбе за титул чемпиона мира.

«Думаю, что в квалификациях я в лучшей форме, чем Феттель уже на протяжении шести этапов. Я немного изменил свой подход. Что касается гонок, то здесь немного другая история. Я испытывал проблемы на двух минувших этапах, но теперь внёс коррективы и это дало плоды в Спа, что здорово.

Чувствую, что готов к борьбе за титул. Для этого у меня есть машина и команда. Конечно, нам нужно работать, так как мы уступаем «Мерседесу». Мне нужно многому учиться, но чувствую себя готовым к схватке за титул. К этому нужно быть готовым всегда. В противном случае, я не должен был бы оказаться в «Феррари»", — приводит слова монегаска Autosport.