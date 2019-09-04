На трассе в Спа вернут гравийную ловушку

Руководство трассы в Спа, на которой проводится Гран-при Бельгии, проведёт некоторые изменения трека. В частности, в 2022 году будет возвращена гравийная ловушка в «Радийоне».
Решение об изменении трассы было принято на фоне трагедии, произошедшей в минувшие выходные. В результате аварии на трассе погиб пилот Формулы-2 Антуан Юбер. Авария произошла именно на выходе из «Радийона».
Аналогичная гравийная ловушка появится в повороте Eau Rouge.
«Мы установим новые гравийные ловушки. Стандарты для соревнований на мотоциклах более строгие. Поэтому изменения для мотоциклов положительно повлияют и на соревнования среди болидов», — цитирует директора трассы в Спа Натали Малле F1i.
Антуан Юбер скончался 31 августа. В ходе второго круга гонки Формулы-2 француз оказался в центре аварии с участием Хуана Мануэля Корреа и Марино Сато. Юберу было 22 года. Корреа перенёс операцию. У него диагностирован перелом обеих ног, а также повреждение позвоночника. Его состояние стабильно.
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