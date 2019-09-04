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Риккардо — о работе с Оконом: будет возможность учиться и становиться лучше

Риккардо — о работе с Оконом: будет возможность учиться и становиться лучше
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал грядущий переход в команду Эстебана Окона. Во французской команде Окон заменит Нико Хюлькенберга. В настоящий момент француз является резервным пилотом «Мерседеса».

«Окон — молодой и «голодный» пилот, особенно после года, который он не выступал в Формуле-1. Он будет нацелен на результат, постарается наверстать упущенное. Я уверен, что Эстебан превосходит меня в некоторых аспектах. Поэтому у меня будет возможность учиться и становиться лучше», — цитирует Риккардо GrandPX.News.

Окон также претендовал на место в «Мерседесе», но руководство немецкой команды сделало выбор в пользу Валттери Боттаса, с которым был продлён контракт. В текущем сезоне «Рено» в Кубке конструкторов занимает шестое место.

«Рено» объявил о подписании контракта с Оконом
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