Из-за ареста машины Алези Trident выставит лишь один болид в Монце

Команда Trident выставит лишь одну машину на предстоящем этапе Формулы-2 в Монце. Машина пилота Trident Джулиано Алези, попавшая в аварию, ставшую фатальной для Антуана Юбера в Бельгии, была арестована.

«Из-за трагических событий в Спа власти Бельгии наложили арест на автомобиль Алези. Он попал в тяжёлую аварию. В следующей гонке у нашей команды будет лишь одна машина, её будет пилотировать Джулиано. Бошунг не сможет выступить в Италии», — говорится в сообщении Trident.

В Италии лишь один болид выставит команда Arden, членом которой был погибший Антуан Юбер. Sauber Junior также, по всей видимости, откажется искать замену. Пилот этой команды Хуан Мануэль Корреа получил переломы ног и позвоночника.