Доменикали: в Монце вновь увидим агрессивного Феттеля
Бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали поделился мнением о проблемах пилота команды Себастьяна Феттеля в нынешнем сезоне. Немецкий гонщик ещё не выиграл ни одного этапа Формулы-1 в текущем сезоне. Также Доменикали дал характеристику пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру.
«Многие пилоты быстры. Но в Шарле я вижу психологическое превосходство и ясность ума состоявшегося пилота. Он мне напоминает Ники Лауду.
В Монце будет очень важный уик-энд для «Феррари». И я уверен, что мы вновь увидим агрессивного Феттеля. Я не вижу в нём пилота, который потерял мотивацию. Скорее наоборот, я рассчитываю увидеть очень сильного чемпиона мира», — цитирует Доменикали Rai.
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