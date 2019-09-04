Доменикали: в Монце вновь увидим агрессивного Феттеля

Бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали поделился мнением о проблемах пилота команды Себастьяна Феттеля в нынешнем сезоне. Немецкий гонщик ещё не выиграл ни одного этапа Формулы-1 в текущем сезоне. Также Доменикали дал характеристику пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру.

«Многие пилоты быстры. Но в Шарле я вижу психологическое превосходство и ясность ума состоявшегося пилота. Он мне напоминает Ники Лауду.

В Монце будет очень важный уик-энд для «Феррари». И я уверен, что мы вновь увидим агрессивного Феттеля. Я не вижу в нём пилота, который потерял мотивацию. Скорее наоборот, я рассчитываю увидеть очень сильного чемпиона мира», — цитирует Доменикали Rai.