Петров протестировал дрифт-ванну и остался доволен

Известный российский гонщик, участник программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров опробовал новое для себя транспортное средство. Во время съёмок нового шоу НТВ «Россия рулит!» Петров, входящий в состав жюри, решил лично протестировать дрифт-ванну, разработанную одним из участников — Евгением Цапковым из Санкт-Петербурга.

«Я много на чём ездил в своей жизни, но на ванне — впервые. Конечно, вне шоу пользоваться ей небезопасно и назвать её транспортным средством невозможно. Но это было прикольно! Человек постарался сделать что-то необычное, и у него это получилось. Сам я никогда не пытался сконструировать что-либо, только в детстве дурачились с друзьями – строили штабы и плоты. Это были простые конструкции», — прокомментировал свой необычный опыт Петров.



Помимо экс-пилота Формулы-1 судьёй проекта является автомобильный эксперт, в прошлом автогонщик Михаил Горбачёв. Правом голоса при оценке номера будет обладать и ведущий проекта Николай Фоменко. Артист будет вести шоу вместе с актрисой Полиной Максимовой. Премьера шоу запланирована на конец сентября 2019 года.