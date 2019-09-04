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В 2021 году Формула-1 планирует использовать индикаторы на колёсных дисках

В 2021 году Формула-1 планирует использовать индикаторы на колёсных дисках
Авто / Формула-1 0

В 2021 году на болидах Формулы-1 появятся шесть информационных панелей, которые будут призваны информировать зрителей, сообщает RaceFans. Две информационные панели будут расположены на боковых частях кузова болида, а ещё четыре — на колёсных дисках, которые с 2021 года будут 18-дюймовыми.

Целью светодиодных дисплеев будет передача информации зрителям, преполагается, что на панелях может быть показана текущая позиция пилота или предполагаемое время пит-стопа.

Подобное решение пытались внедрить в серию IndyCar в 2015 году, однако дальше тестовых версий решение не продвинулось. Более простые световые индикаторы также используются в других сериях, таких как WEC, чтобы указать, на какой позиции или в каком классе находится автомобиль.

Источник: RaceFans

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