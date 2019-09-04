«Монца» останется в календаре Формулы-1 до 2024 года
Руководство Формулы-1 объявило о продлении контракта с «Монцей» до 2024 года. О новом контракте было объявлено в Милане во время мероприятия, посвящённого проведению 90-го гран-при Италии в истории и 90-летию «Феррари».
Гран-при Италии проводится в рамках чемпионата Формулы-1 с 1950 года, когда состоялся первый в истории чемпионат мира. Гонка проводилась в «Монце» каждый сезон, за исключением 1980 года, когда Гран-при Италии принимала трасса в Имоле. В общей сложности на «Монце» прошло 68 гонок Формулы-1, в 12 из которых была решена судьба чемпионского титула.
Таким образом, в сезоне-2020 ожидается 22 гонки, включая Гран-при Нидерландов и Вьетнама.
Гран-при Италии 2019 года пройдёт с 6 по 8 сентября 2019 года.
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