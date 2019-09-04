Риккардо: надеюсь, Хюлькенберг найдёт себе место в Формуле-1

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо выразил надежду, что его напарник Нико Хюлькенберг сможет найти себе место в Формуле-1. В дни проведения Гран-при Бельгии стало известно, что место Хюлькенберга в команде в 2020 году займёт Эстебан Окон.



«Я был удивлён уходу Хюлькенберга их команды. До этой недели не было никаких разговоров. Я не знаю, что он планирует. Если он хочет продолжать выступать в Формуле-1, надеюсь, он найдёт себе место. С ним легко работать. Мы просто выполняли свою работу. Он опытный. Мы стараемся давать как можно больше информации команде, это расслабленный подход, с ним очень легко.



Нико выиграл всё в младших формулах, но никогда не имел в своём распоряжении болида топ-команды в Формуле-1. Это очень расстраивает», — приводит слова Даниэля Риккардо Autosport.