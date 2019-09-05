Де ла Роса: у Алонсо мало шансов вернуться в Формулу-1 в 2020 году

Бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса не уверен, что у Фернандо Алонсо есть шансы вернуться в Формулу-1 в 2020 году.



«Думаю, сейчас у Фернандо мало шансов вернуться в Формулу-1. Говорить, что шансов нет — неправильно, потому что мы не знаем, что собирается делать Себастьян Феттель и другие пилоты, но правда в том, что сделать это в 2020 году будет очень сложно.



Во-первых — не факт, что этого хочет Фернандо. Думаю, что в этом году он хочет сосредоточиться на «Дакаре». Но второй фактор — отсутствие хороших мест в командах. Такова реальность. 2021 год? Ну, Алонсо не собирается внезапно перестать быть одним из лучших пилотов мира. Я хотел бы, чтобы он вернулся. В моём видении он не может остановиться, пока не выиграет ещё один титул», — приводит слова де ла Росы GrandPrix.