З.Браун предложил чередовать проведение этапов Формулы-1 в разных странах
Руководитель «Макларена» Зак Браун считает, что Формуле-1 следует не проводить 22 гонки за сезон, а чередовать проведение этапов в разных странах.
«Чемпионат мира по футболу или Олимпийские игры проводятся раз в четыре года. Разве это не вариант, если Австрия и Германия будут сменять друг друга. Или Испания и Нидерланды? Этапы останутся на рынке и при этом создадут определённую эксклюзивность, поскольку будут проводиться не каждый год», — приводит слова Зака Брауна Motorsport-Total.
Напомним, в следующем сезоне в календаре Формулы-1 будет рекордное количество этапов — 22, включая возвращающийся в календарь Гран-при Нидерландов и дебютирующий Гран-при Вьетнама.
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