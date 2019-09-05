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З.Браун предложил чередовать проведение этапов Формулы-1 в разных странах

З.Браун предложил чередовать проведение этапов Формулы-1 в разных странах
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Макларена» Зак Браун считает, что Формуле-1 следует не проводить 22 гонки за сезон, а чередовать проведение этапов в разных странах.

«Чемпионат мира по футболу или Олимпийские игры проводятся раз в четыре года. Разве это не вариант, если Австрия и Германия будут сменять друг друга. Или Испания и Нидерланды? Этапы останутся на рынке и при этом создадут определённую эксклюзивность, поскольку будут проводиться не каждый год», — приводит слова Зака Брауна Motorsport-Total.

Напомним, в следующем сезоне в календаре Формулы-1 будет рекордное количество этапов — 22, включая возвращающийся в календарь Гран-при Нидерландов и дебютирующий Гран-при Вьетнама.

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