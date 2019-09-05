«Рейсинг Пойнт» произведёт последние обновления болида в Сингапуре

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр поделился ожиданиями от Гран-при Италии и рассказал о дальнейших планах команды по доработке болида.

«Лишь несколько трасс представляют собой такое испытание для болида, как Монца. Внимание уделяется максимальной скорости, но большая нагрузка бывает и на тормоза. Думаю, мы сможем вновь быть конкурентоспоспобными, постараемся развить успех, добытый в Спа.

В последние месяцы мы добились довольно значимого прогресса. Работа по обновлениям, которую мы начали после Гран-при Германии, приносит результат. Мы привезём в Сингапур новые компоненты, направленные на улучшение аэродинамики, после чего переключим наши ресурсы на работу над болидом на следующий сезон.

Как обычно борьба в середине таблицы остаётся очень плотной. Сложно отыграть отставание, но мы не сдаёмся. Мы отстаём лишь на 11 очков от 5-го места», — цитирует Зафнауэра пресс-служба команды.