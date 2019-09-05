Во время Гран-при Италии ожидаются дожди

Во время Гран-при Италии в Монце ожидаются осадки. 5 и 6 сентября вероятность дождя в Ломбардии составляет 90%.

Наибольшее количество осадков выпадет в ночь с субботы на воскресенье, также синоптики прогнозируют грозу. По всей видимости, дождь будет идти и в воскресенье утром, но к началу гонки, запланированной на 15:00 по местному времени, погодные условия должны улучшиться, хотя дождь может продолжаться.

В субботу во время квалификации воздух прогреется до 25 градусов по Цельсию. В воскресенье температура воздуха составит около 22 градусов.