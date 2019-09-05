Хорнер: кто знает, возможно, в будущем в «Ред Булл» появится японский пилот

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что команда планирует продлить соглашение с «Хондой». Японский производитель поставляет в «Ред Булл» двигатели. В нынешнем сезоне «Ред Булл» с помощью «Хонды» выиграл два Гран-при.
«Никто не обещал оставаться в Формуле-1 после 2020 года. «Хонда» находится именно в такой ситуации, как и любой другой поставщик двигателей.
Пока «Хонда» делает отличную работу, у нас есть намерение продлить сотрудничество в будущем. Мы надеемся на это. И я думаю, что обе стороны могут извлечь пользу из продолжительного сотрудничества.
Кто знает, возможно, в будущем в «Ред Булл» появится японский пилот, если он будет достаточно хорош. В любом случае появляются перспективные гонщики. На мой взгляд, таким пилотом является Юки Цунода, он талантлив», — цитирует Хорнера GPToday.
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