Леклер: и я, и Феттель хотим быть впереди друг друга, это нормально

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о желании побеждать напарника Себастьяна Феттеля. В Бельгии Леклер одержал первую победу в карьере. Также эта победа стала первой для «Феррари» в нынешнем сезоне.
«Себастьян и я нашли хороший компромисс. Мы работаем вместе, чтобы улучшить болид. У нас отличное взаимопонимание, что очень важно.
Конечно, каждый из нас хочет быть впереди, но это нормально. Я многому научился у Себастьяна. У него очень методичный подход, он внимательно относится к каждой детали. В этом плане он дал мне очень много.
У нас хорошая максимальная скорость. В квалификации мы можем быть очень сильны, нужно правильно управлять скоростью, чтобы взять поул-позишн, учитывая силу «Мерседеса».
Через пять лет по-прежнему вижу себя в «Феррари» в роли чемпиона мира. Нужно ставить максимальные цели, чтобы расти», — цитирует Леклера Autosport.
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