«Хонда» рассчитывает на сокращение отставания в квалификации с новым двигателем

В «Хонде» рассчитывает, что новая версия двигателя поможет «Ред Булл» и «Торо Россо» добиваться более высоких результатов в квалификации. Во время Гран-при Италии новые версии двигателей получат пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли.
«Надеюсь, что отставание в квалификации будет сокращено. Но другие производители двигателей тоже начали обновлять двигатели. Пока мы ещё не проанализировали разницу между результатами в Спа и другими этапами Формулы-1.
Постараемся провести необходимую аналитику. Надеюсь, мы сокращаем отставание. Но, исходя из результатов в Спа, мы видим, что отставание от «Мерседеса» и «Феррари» остаётся. Надеемся сократить его, но это нелегко», — цитирует технического директора «Хонды» Тойохару Танабе Autosport.
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