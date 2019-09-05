Феттель не исключил, что останется в «Феррари» после окончания контракта

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не исключил, что он останется в «Скудерии» и после окончания контракта, который истекает в 2020 году. Несмотря на неудачно складывающийся сезон, Феттель не планирует покидать команду.

«Очень важно, что мы все вместе работаем над улучшением машины. Леклер был лучше в Спа, конечно, я не рад, что проиграл, но надеюсь, что в Монце ситуация перевернётся. Леклер — очень быстрый, это всегда идёт в плюс команде.

Планирую ли я остаться в команде после окончания контракта? Почему бы и нет», — цитирует Феттеля GrandPX.News.

В текущем сезоне Феттель ещё не выиграл ни одного этапа Формулы-1. Леклер в Бельгии принёс «Феррари» первую победу в сезоне. Все остальные Гран-при выиграли пилоты «Мерседеса», а также гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.