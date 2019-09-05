Мальдонадо объяснил, почему «Уильямс» провалился в последних сезонах

Бывший гонщик Формулы-1 Пастор Мальдонадо в подкасте Beyond The Grid высказал мнение, что слабые результаты «Уильямса» в последних сезонах Формулы-1 связаны с перестановками ещё в 2013 году, после которого венесуэлец решил покинуть команду.



«У „Уильямса“ были все ресурсы, чтобы создать хорошую машину. Но есть люди, которые „отравляли“ команду. Приходили новые люди, которые не были связаны с гонками, не понимали гонки, Формулу-1 — ничего! Они считали Формулу-1 бизнесом. А Ф-1 становится бизнесом, только если ты побеждаешь. В остальных случаях ты теряешь деньги. И вот начали приходить такие люди, очень высокомерные. Они начали менять людей и процессы. Постоянно меняли людей, брали сотрудников без опыта. И я понял, что пришло время уйти.



Я думал: „Раз такое происходит, то дальше будет только хуже“. Но команде повезло — только благодаря двигателю. Они получили дополнительную мощность от „Мерседеса“, которая компенсировала недостаток скорости со стороны машины. Но сейчас они платят за те решения. Их результаты становятся всё хуже и хуже. Теперь нужно провести революцию в команде, на что уйдёт время. Они справятся, но сейчас платят цену за прежние решения», — рассказал Мальдонадо.