Штайнер — о контрактах пилотов: нет отчаянной необходимости срочно всё решить

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал ситуацию команды с гонщиками. В «Хаасе» пока не могут сделать выбор между Роменом Грожаном и Нико Хюлькенбергом, в то время как Кевин Магнуссен точно останется на сезон-2020.
«Нет никакой отчаянной необходимости срочно всё решить. В этом году рынок не слишком активный, сейчас происходит не так много движений. Очень трудно решить, что лучше, поэтому процесс занимает чуть больше времени. Речь не идёт о том, хорош ли этот пилот или не хорош. Мы весьма хорошо знаем Ромена, но я могу видеть, что делал Хюлькенберг. Вопрос в том, что лучше впишется в общую схему по продвижению команды вперёд.
Мы не собираемся оценивать Ромена на основании конкретной гонки. Конечно, ему нежны результаты, но он и сам знает, что помогает, а что — нет. Скорее вопрос — куда мы как команда хотим двигаться? Что лучше — остаться с тем, что ты знаешь, или выбрать что-то новое? Сейчас принимается решение по этому вопросу, а на это нужно немного времени», — приводит слова Штайнера Crash.
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