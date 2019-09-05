Квят — о выступлении Албона в Бельгии: почему вы называете это хорошим началом?

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят неожиданно отреагировал на вопрос журналистов во время традиционного общения с прессой в четверг в рамках Гран-при Италии Формулы-1. У Квята поинтересовались ли, может ли ему самому помочь хорошее начало выступлений Александера Албона в составе «Ред Булл» — в том плане, что высокая скорость таиландца подтвердит и высокий уровень его бывшего напарника.
«Не знаю, почему вы называете это хорошим началом. Он на 36 кругов застрял позади меня, хотя был за рулём „Ред Булл“», — привёл ответ Квята в своём твиттер-аккаунте автоспортивный журналист Крис Мидленд.
«Мы сражались всю гонку в Спа. Если бы он остался в „Торо Россо“, то да, это была бы потрясающая гонка, но он был в „Ред Булл“, так что… Я просто комментирую то, что я видел. Да, вероятно, это был максимум, чего могла добиться машина в тот день. Но факт в том, что мы боролись и я удерживал машину „Ред Булл“ позади большую часть гонки в Спа — а там фактор машины очень важен. Так что это была очень приятная гонка для меня», — добавил Квят, которого также процитировал Motorsport Week.
На Гран-при Бельгии неделю назад Албон занял в гонке пятое место, в то время как Квят финишировал седьмым.
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