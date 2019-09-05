«Рено» подтвердил Юберу программу в Ф-2 на 2020 год во время уик-энда в Бельгии

Руководитель молодёжной программы «Рено» Миа Шаризман поделился мнением о работ с погибшим на гонке Формулы-2 в Бельгии Антуаном Юбером и заявил, что для француза уже была готова программа выступлений на 2020 год.



«Это были очень тяжёлые выходные для нашей Академии и для меня лично. Все в Академии смотрели на Антуана, как на образец для подражания. Он был скромным и быстрым, он был сосредоточен на том, чтобы быть лучшим. Он помогал молодым гонщикам в академии и при этом работал над собственной программой обучения.



Антуан провёл последнюю неделю своей жизни вместе с ребятами в тренировочном лагере в Пиренеях. Именно он убедил меня, что так будет лучше для всех. Он всегда думал о коллегах, о других гонщиках. Мы успели определить его программу на 2020 год, он должен был остаться в Формуле-2. Его потеря велика для нашей команды, поскольку он играл решающую роль в развитии команды Формулы-1. Будет трудно двигаться дальше, но Антуан хотел, чтобы все пилоты академии достигли своих целей и были лучшими, выступали на максимум. Он сделал всех в Академии лучшими людьми. Именно таким мы его и запомним», — приводит слова Шаризмана F1i.