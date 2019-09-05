Хэмилтон: многие болельщики в Италии просят меня перейти в «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что многие итальянские болельщики просят его перейти в «Феррари».



«Мне очень повезло с итальянскими болельщиками. Думаю, Германия — основной рынок, где продаётся мой мерч, но Италия вполне может соперничать с ними, возможно, потому что они действительно любят хорошую одежду. Думаю, интерес ко мне в Италии вырос за последние годы.



Но по-прежнему, когда приезжаю сюда и стою на верхней ступени подиума, более 90 процентов фанатов — болельщики «Феррари».



На самом деле, когда приезжаю в Италию, многие болельщики просят меня перейти в «Феррари», это довольно круто. Думаю, моя поддержка в Италии постепенно растёт. Конечно, она не столь высока, как была бы, если бы я выступал в «Феррари», тем не менее она становится всё больше», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.