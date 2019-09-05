В «Ред Булл» не было несогласных с решением понизить Гасли

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о том, как принималось решение о переводе Пьера Гасли из австрийской команды в «Торо Россо». По словам функционера, несогласных с этим шагом не нашлось.

«Это решение Дитриха Матешица, это его команда. Конечно, рекомендация шла от него. Мы обсуждали всё это внутри коллектива. Я, Хельмут Марко и инженеры вели обсуждения, также в этом принимал участие Эдриан Ньюи и не было никого, кто бы не согласился с таким решением. Думаю, что смена пилотов придала импульс всему коллективу», — приводит слова Кристиана Хорнера Crash.

Напомним, в ходе летней паузы Пьер Гасли был переведён из «Ред Булл» в «Торо Россо». Его место в австрийской команде досталось Александеру Албону.