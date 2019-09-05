«Альфа Ромео» презентовала специальную ливрею к Гран-при Италии

С 6 по 8 сентября в Монце состоится очередной этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Италии. Команда «Альфа Ромео» к фактически уже практически домашнему этапу подготовила специальную ливрею. Визуально она почти не поменялась, но на болиде появились зелёная полоса, что в сочетании с традиционными бело-красными цветами команды перекликается с флагом Италии.

«Не могу дождаться, чтобы уже сесть за руль. Это очень круто и здорово таким образом отметить Гран-при Италии, нашу домашнюю гонку», — приводит слова итальянского пилота команды Антонио Джовинацци официальный сайт «Альфа Ромео».

Предшественницей «Альфа Ромео» являлась швейцарская команда «Заубер». Формально, коллектив всё ещё остаётся швейцарским, а его база находится в Хинвиле. Но в последние годы связи конюшни с Италией становятся всё более тесными.