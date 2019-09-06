Хюлькенберг: нет спешки, мне нужна сделка с хорошими спортивными перспективами
Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг рассказал, как обстоит дело с его контрактом на сезон-2020 после лишения места в «Рено». Считается, что Хюлькенберг близок к соглашению с «Хаасу», где может заменить француза Ромена Грожана.
«Переговоры ведутся, но ещё нужно какое-то время. Мне нужна правильная сделка — с хорошими спортивными перспективами. С моей стороны нет спешки — стремления просто хоть что-нибудь подписать.
Не думаю, что я должен что-то делать по-другому, чтобы получить место. Я должен просто выполнять свою работу, концентрироваться на этом и показать, на что я способен. Тогда всё будет хорошо. Этот сезон идёт неидеально, я упустил некоторые возможности», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Total.
Штайнер — о контрактах пилотов: нет отчаянной необходимости срочно всё решить
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