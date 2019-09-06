Риккардо раскритиковал фанов, радовавшихся аварии Хэмилтона в Спа

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо раскритиковал болельщиков Формулы-1, которые болеют против кого-то. В частности, он упомянул случай на Гран-при Бельгии. Тогда в ходе третьей тренировочной сессии действующий чемпион мира и лидер общего зачёта Льюис Хэмилтон разбил машину, что вызвало на трибунах оживление.

«Болеть против кого-то или ждать ошибки не очень хорошо. Выезжая на трассу, мы каждый раз рискуем, мы врезаемся в стены и суть не в том, в порядке ли ты. Это в любом случае влияет на тебя и возвращаясь в тот или иной поворот ты понимаешь, что это психология. Так что влияние есть всегда — физическое или ментальное.

Я согласен с мыслями Хэмилтона о том, что фанам нужно больше ценить наш риск. Но сложность в том, что фаны никогда не были на нашем месте. Никогда не сталкивались с тем, с чем имеем дело мы. Всё, что мы можем просить у болельщиков — быть настоящими фанатами и уважать то, что мы делаем. Речь не только о мастерстве, но и о том, что мы рискуем. Вероятно, это всё, что мы можем просить", — приводит слова австралийца Pitpass.