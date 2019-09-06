«Мерседес» не будет запрещать Боттасу бороться с Хэмилтоном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что гонщик команды Валттери Боттас имеет полное право бороться за чемпионство, несмотря на последние неудачи. В зачёте пилотов Боттас занимает второе место, уступая лидирующему напарнику Льюису Хэмилтону 65 очков.

«Мы планируем мотивировать Валттери бороться, как и прежде. По-прежнему решается судьба чемпионства в зачёте пилотов и в Кубке конструкторов. Боттас и Хэмилтон очень умно пилотировали болид и боролись друг с другом. Это одно из преимуществ нашей команды, я горжусь тем, как они себя ведут.

Поэтому Валттери может продолжать борьбу за победы и за максимальный результат в зачёте пилотов», — цитирует Вольфа Autosport.

Ранее стало известно, что с Боттасом продлили контракт, истекавший в конце сезона.