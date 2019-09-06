Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Мерседес» не будет запрещать Боттасу бороться с Хэмилтоном

«Мерседес» не будет запрещать Боттасу бороться с Хэмилтоном
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что гонщик команды Валттери Боттас имеет полное право бороться за чемпионство, несмотря на последние неудачи. В зачёте пилотов Боттас занимает второе место, уступая лидирующему напарнику Льюису Хэмилтону 65 очков.

«Мы планируем мотивировать Валттери бороться, как и прежде. По-прежнему решается судьба чемпионства в зачёте пилотов и в Кубке конструкторов. Боттас и Хэмилтон очень умно пилотировали болид и боролись друг с другом. Это одно из преимуществ нашей команды, я горжусь тем, как они себя ведут.

Поэтому Валттери может продолжать борьбу за победы и за максимальный результат в зачёте пилотов», — цитирует Вольфа Autosport.

Ранее стало известно, что с Боттасом продлили контракт, истекавший в конце сезона.

Хэмилтон увеличил преимущество над Боттасом до 65 очков
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент